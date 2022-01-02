«Впервые празднуем без мамы»: потерявшая близкого человека Анастасия Мельникова рассказала, как встретила Новый год

Актриса Анастасия Мельникова призналась, что за праздничным столом ей не лез кусок в горло.

Звезда культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала, как ее семья встречала Новый год.

Все, по традиции, собрались на даче, но не стали приглашать гостей. За праздничным столом не было только самого родного человека – летом 2021 года актриса Анастасия Мельникова потеряла маму.

«Мы отметили Новый год на даче без гостей, а не так, как мы это обычно делали, — поделилась Анастасия Мельникова. — Дело в том, что еще в августе прошлого года умерла моя мама, и с тех пор все праздники проходят не так, как должны. Оливье на столе, конечно, было, но ели мы мало. Как говорят, кусок в горло не лез».

52-летняя актриса Анастасия Мельникова призналась, впервые не чувствовала радости в Новый год, поскольку встречала его без мамы.

«Как мне сказал один мудрый человек: «Вот теперь ты, Настя, повзрослела». И это правда: ведь до тех пор, пока у тебя есть родители, ты ребенок!» — добавила Анастасия Мельникова в беседе с «ФАН».

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