«Пледа не достойны с подушкой»: Бородина озвучила сумму, которую отдала за перелет на Мальдивы

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram озвучила сумму, которую заплатила за перелет на Мальдивы, куда она отправилась на новогодние каникулы.

«Почему, когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже пледа не достойны с подушкой. Все говорят, что сорок пледов на весь борт. Эконом — 94 тысячи рублей, комфорт — 450 тысяч. Про бизнес я молчу. Он был миллион – один билет». Ксения Бородина

Как заметила Бородина, она просто в шоке. «Так если разница такая с экономом, почему вы пошить не можете на всех подушек. Ну бред же», — заявила Ксения Бородина.

Напомним, что Ксения Бородина в прошлом году развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. У них есть общая дочь.

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