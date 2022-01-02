А малышка в пышном платье до пят! Как Валерия отметила день рождения единственной внучки Селин

В первый день 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой, а ее младший сын Арсений — папой. Малышку родила невестка звезды Лиана Шульгина.

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«Теперь наш самый любимый праздник не только в новогоднюю ночь, но и весь первый день года, потому что 1 января на свет появилась наша чудесная крошка, сладкая любимая Селинка. Как здорово было собраться всей семьей! (Ну почти всей). Вот в очередной раз убедилась, что мы так увеличились в численности ее представителей, что, собравшись все вместе, нас было бы 19 человек. Продолжаю посылать во Вселенную запрос про дом», — написала в личном блоге Валерия.

Артистка обнародовала кадры с празднования дня рождения малышки.

Селин по случаю праздника нарядили в пышное платье с юбкой до пят, а голову украсили ободком. Крошечная звездочка радостно принимала подарки от своих родственников в виде игрушек.

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