«Ой! Жаль такие меха комкать»: 72-летняя Пугачева в белоснежной шубке сверкнула ухоженными ручками

Примадонна с идеальной укладкой и челкой-шторкой позировала у новогодней елочки.

72-летняя Алла Пугачева с помпой отпраздновала Новый год, устроив пышное торжество в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Примадонна накрыла сразу два стола: один для фуршета, а другой — для банкета.

На фанатской-страничке певицы в Instagram появилось ее зимнее фото у нарядной елочки. Поверх черного балахона Алла Борисовна накинула белоснежную роскошную шубку. Певицу подловили в тот момент, когда она поправляла меха.

Примадонна сверкнула ухоженными ручками с дорогими украшениями — перстнями на пальчиках. Кроме того, певица сделала элегантную укладку с челкой-шторкой.

«Ой! Жаль такие меха комкать», «Как всегда на высоте — какая роскошь», «Ручки гладкие, без пигментных пятен и морщинок», «Стройная! Изящная дива», «Вся в мехах, ну чем не Снегурочка», — пишут фолловеры.

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