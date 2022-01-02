Что за пупсики сладкие! Юдашкина поделилась новогодним снимком с нарядными внуками из Гонконга

Дочь Валентина и Марины Юдашкиной живет в КНР со своей семьей.

Марина Юдашкина поделилась в личном блоге снимком своих близких из Гонконга. Ее с Валентином Юдашкиным дочь Галина, зять Петр Максаков и внуки Аркаша и Толенька живут в Китае уже несколько лет.

Семья редко теперь видится в реальности, но частенько общается благодаря интернет-технологиям. На Новый год дочь Юдашкиных прислала родителям праздничное фото своей семьи.

На обнародованном снимке Галина с мужем и детьми сфотографировались нарядными с радостными улыбками на лицах. Их мальчики заметно подросли и приятно впечатляют своей очаровательной внешностью.

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