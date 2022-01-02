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Угощаться всю новогоднюю неделю: Лиза Галкина с братом на кухне мамы Аллы «бухнули» макароны-трубочки в салат с черри

Муж Примадонны заглянул на кухню в родовом гнезде, а там двойняшки «соображают», что приготовить на обед.

Угощаться всю новогоднюю неделю: Лиза Галкина с братом на кухне мамы Аллы «бухнули» макароны-трубочки в салат с черри
Алла Пугачева с детьми - двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

После новогодней вечеринки в замке в деревне Грязь на всю неделю у Примадонны остался запас еды. Легкие салатики, вкусные закуски, сладости, горячие блюда и деликатесы: Алла Пугачева наготовила традиционные зимние блюда для своих гостей. В особняке певица собрала весь свет столичного бомонда. Примадонна накрыла сразу два стола: один для банкета, а другой — для фуршета.

Кстати, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза тоже знают толк в кулинарии. Шоумен Максим Галкин заглянул на кухню в родовом гнезде, а там его любимые второклассники «соображали», что приготовить на обед. Дочка Примадонны с братиком-двойняшкой «бухнули» в миску с черри и салатным листом отваренные макароны-трубочки. Еще один салатик Лиза приготовила с руколой.

Телеведущий Максим Галкин с детьми - двойняшками Гарри и Лизой
Лиза Галкина умилила поклонников скептической улыбкой, словно малышка сомневалась — так ли вкусно они готовят с братиком Гарри. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

По скептической улыбке дочки Примадонны можно было догадаться, что Лиза сомневалась, такими ли вкусными будут их с братиком Гарри легкие закуски на обед.

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