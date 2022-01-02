«Таков был сценарий»: Авербух раскрыл тайну страстного поцелуя Милохина и Медведевой

Хореограф Илья Авербух заявил, что поцелуй тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой был придуман. О любви в этой паре говорить преждевременно.

«Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали». Илья Авербух

По словам Ильи Авербуха, и Даня, и Женя — замечательные ребята. Он очень полюбил их за время совместной работы. Как сказал Авербух, он верит, что ему удалось открыть этих ребят с другой стороны. Как считает Авербух, именно Медведева и Милохин стали главной сенсацией проекта. Поцелуй же необходимо воспринимать в контексте юмора, сообщает «СтарХит».

Напомним, что после поцелуя Дани Милохина и Евгении Медведевой многие поклонники пары стали подозревать звезд в романе. Судя по всему, они всего лишь хорошие друзья.

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