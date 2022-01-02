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Картина «Булочки в рамочке»: Орбакайте сверкнула сочными ягодицами, эффектно усевшись на стул

Эротичным снимком звезда сообщила, что уходит официально в отпуск.

Картина «Булочки в рамочке»: Орбакайте сверкнула сочными ягодицами, эффектно усевшись на стул
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Для артистов предновогодняя пора всегда означает активную работу и заработок. Вот и Кристина Орбакайте прилетала специально из Америки, чтобы выступить в целой серии телепрограмм и выйти на сцену множества новогодних концертов и корпоративов.

После торжества, организованном на Новый год ее мамой Аллой Пугачевой, Кристина Орбакайте выдохнула и торжественно объявила:

«Стоп. Снято. Отпуск!»

Именно так она подписала снимок в личном блоге, на котором запечатлелась со спины, эффектно выделив ягодицы. Спинка стула обрамила аппетитную часть фигуры Кристины Орбакайте, словно рама на картине.

Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

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