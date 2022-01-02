«Тут очень тепло»: Жигунов объяснил, почему сразу после Нового года улетел из Москвы в Крым

Как отметил актер, впереди у него много работы.

Актер Сергей Жигунов объяснил, почему сразу после Нового года улетел из Москвы в Крым, где будет праздновать свой 59-й день рождения.

«Я уехал в Крым. Тут очень тепло. И я собираюсь с удовольствием здесь провести свой день рождения. У меня начинается работа над картиной «Одесса». Поэтому сейчас я совмещаю служебную командировку и отдых». Сергей Жигунов

Как заметил Сергей Жигунов, сериал «Одесса» — его новый проект. Его он будет снимать для канала НТВ. Съемки сериала стартуют как раз в январе. По словам Сергея Жигунова, в картине он выступит в роли креативного продюсера. Также сыграет одну из ролей, сообщает riafan.ru.

Напомним, что Сергей Жигунов – один из самых известных российских актеров. Огромную популярность он обрел после выхода на экраны картины «Гардемарины, вперед!»

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