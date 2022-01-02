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Все породистой внешности! Навка предстала на празднике в одном стиле с мамой и дочками от разных мужей

Надю Татьяна Навка родила от Дмитрия Пескова, а Сашу – от Александра Жулина.

Все породистой внешности! Навка предстала на празднике в одном стиле с мамой и дочками от разных мужей
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

Татьяна Навка отметила Новый год дома в кругу своих близких по-семейному. Звезда накрыла стол и включила по российской традиции старый советский фильм.

Тем не менее, фигуристка облачилась на торжество в красивый сверкающий костюм. Ее родственницы, дочь Надя от Дмитрия Пескова, старшая наследница Саша от Александра Жулина и мама тоже принарядились, постаравшись одеться в одном стиле. Базовой темой их семейного лука стало золото, блеск и черный цвет.

Татьяна Навка с мамой и дочками. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Все четыре родственницы запечатлелись на одном фото, которое Татьяна Навка опубликовала в личном блоге. Дамы выглядели красиво и празднично!

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