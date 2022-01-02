Запеченное в хлеб яичко с желтком, сельдь под шубой! Кабо похвасталась своим роскошным новогодним столом

Актриса театра и кино показала, какие блюда на скорую руку можно есть всю новогоднюю неделю.

Ольга Кабо вслед за Аллой Пугачевой, Лерой Кудрявцевой, Екатериной Климовой и другими звездами показала свой стол на Новый год.

Актриса театра и кино поддержала семейные традиции, приготовив на ужин сельдь под шубой, оливье и легкий салатик из помидоров, зелени, огурцов под оливковым маслом для худеющих. Изюминкой на праздничном столе артистки стала закуска в виде запеченного в хлеб варенного яичка с желтком. Такие блюда на скорую руку можно есть всю новогоднюю неделю.

Кстати, ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале своими блюдами и новогодним столом щеголять не стала, зато пожаловалась, что ей приходится доедать приготовленную впрок вкуснятину и деликатесы. С тарелкой красной икры Лариса Гузеева уютно пригрелась в мягком кресле у телевизора.

«Дождались! Наступил 2022! Понеслось!! По традиции делюсь с вами фотографиями праздничного стола! На этот раз в золотистой гамме. Подарила себе на Новый год сервиз!! Благодарю за вдохновение, друзья мои. С новым годом, дорогие мои!» — отметила актриса.

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