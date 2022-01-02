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Настоящая королева! Рудковская на свое 47-летие облачилась в струящееся платье с пышной юбкой в сверкающих стразах

Звезда предстала дома у нарядной елки.

Настоящая королева! Рудковская на свое 47-летие облачилась в струящееся платье с пышной юбкой в сверкающих стразах
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

2 января Яна Рудковская отмечает день рождения. Продюсеру исполнилось 47 лет. В личном блоге она поделилась своими ощущениями, достигнув этого возраста.

«Вот даже не верится, что уже 47. Мои года — мое богатство! Мой жизненный опыт бесценен! А сколько я еще реализовать проектов не успела, сколько еще нужно сделать и при этом не разучиться мечтать. С днем рождения меня! Happy birthday to me!» — написала жена Евгения Плющенко.

Яна Рудковская примерила по случаю праздника поистине королевское платье в пол с пышной юбкой золотистого цвета. Наряд был весь усыпан искрящимися стразами.

Яна Рудковская.
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

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