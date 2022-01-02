«И как всегда под Новый год красивое расставание»: певица МакSим намекнула на перемены в жизни

Судя по всему, исполнительница порвала отношения с любимым человеком.

Певица МакSим в Instagram намекнула на расставание с любимым человеком. При этом в детали она вдаваться не стала.

«И как всегда под Новый год красивое расставание! «Прощай, кошка!». «Прощай, прощай», — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять «в ту же реку», но что-то уже голова закружилась, схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!» Певица МакSим

«Видимо, опять дела сердечные», «Мне кажется, что это про Антона Петрова. Отца ее младшей дочки», «Да, эмоциональные качели – дело такое», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у МакSим две дочки от разных мужчин. В последнее время было известно, что в ее жизни появился любимый человек. Правда, звезда не рассказывала подробностей.

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