«И как всегда под Новый год красивое расставание»: певица МакSим намекнула на перемены в жизни

Певица МакSим в Instagram намекнула на расставание с любимым человеком. При этом в детали она вдаваться не стала.
«И как всегда под Новый год красивое расставание! «Прощай, кошка!». «Прощай, прощай», — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять «в ту же реку», но что-то уже голова закружилась, схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!»
«Видимо, опять дела сердечные», «Мне кажется, что это про Антона Петрова. Отца ее младшей дочки», «Да, эмоциональные качели – дело такое», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что у МакSим две дочки от разных мужчин. В последнее время было известно, что в ее жизни появился любимый человек. Правда, звезда не рассказывала подробностей.
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