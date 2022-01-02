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С любимой тещенькой в обнимку! Стас Михайлов запечатлелся с красивой мамой своей жены в роскошной шубе

Любовь Леонидовна прекрасно выглядит.

С любимой тещенькой в обнимку! Стас Михайлов запечатлелся с красивой мамой своей жены в роскошной шубе
Стас и Инна Михайловы. Фото: Globallookpress.com

Стас Михайлов не раз подчеркивал, что гордится своей супругой, дочками, которых она ему подарила (Иванна и Мария), а также мамой жены Любовью Леонидовной.

Инна Михайлова унаследовала привлекательную внешность своей родительницы и белокурые волосы. Артист частенько собирается за одним столом со своими близкими со стороны жены. Вот и на Новый год они, конечно же, встретились.

Стас Михайлов с тещей и дочкой.
Стас Михайлов с тещей и дочкой. Фото: instagram.com/liubovleonidovna/

Любовь Леонидовна поделилась в личном блоге фотографией, запечатлевшись в обнимку с любимым зятем и внучкой Иванной. Теща артиста примерила роскошную шубу в лавандовых тонах, которые очень актуальны в 2022 году. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

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Иванна Михайловамодные цветановости шоу-бизнесаСтас МихайловЭвелина Хромченко