Турецкое счастье Малкочоглу! Бурак Озчивит с красавицей-женой Фахрийе и сыном Караном веселился у елки в шикарном коттедже

Актер из сериала «Великолепный век» провел уикенд вместе со своей семьей.

Поговаривают, что у Бурака Озчивита весьма и весьма ревнивая жена. Якобы возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» не подпускает поклонниц к своему мужу. И это не удивительно! Бурак Озчивит после роли Малкочоглу Бали-бея проснулся знаменитым, его считают одним из самых привлекательных и мужественных актеров в Турции.

С Фахрийе Эвджен Бурак познакомился на съемках исторического сериала «Королек — птичка певчая». Актер с репутацией мачо и покорителя женских сердец тут же влюбился. Летом 2017 года парочка поженилась, а в 2019-м у них родился первенец — сын Каран. Хорошие заработки и высокие гонорары позволяют семье жить на широкую ногу.

Только посмотрите, как выглядит роскошная гостиная в доме Озчивита. Нарядную елочку Фахрийе украсила в зале, где собираются гости и вся семья. Там же актриса оставила подарки для сынишки.

Бурак Озчивит не спускал с рук смеющегося Карана, а малыш радовался тому, что его отец был рядом в новогоднюю ночь. Из-за съемок актеру не так часто удается проводить время с семьей.

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