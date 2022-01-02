«Красивое шоу!»: итальянцы пришли в восторг от новогоднего «Вечернего Урганта»

В первый день января Первый канал транслировал специальный выпуск «Вечернего Урганта» «Ciao, 2021», повторив прошлогодний успешный опыт.

Программа была создана в виде музыкальной пародии на праздничные концерты итальянской эстрады 1980-х годов. Весь выпуск шел на итальянском языке. И даже финальная поздравительная речь Владимира Путина была на итальянском.

Как оказалось, шоу смотрели не только россияне, но и граждане Италии, которые отметились с восторженными комментариями на официальном YouTube-канале «Вечернего Урганта».

«Красивое шоу, давно так не смеялся! Обнимаю из Италии», «Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году», «Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!» — написали граждане Италии.

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