«Водичка булькает в «ложбинке греха»: жена Моргенштерна из Уфы в джакузи взбрызнула трепещущие яблочки-груди

21-летняя красавица-жена Моргенштерна из Уфы блеснула в Instagram кадрами своего шикарного отдыха за границей.

Дилара запрыгнула в джакузи прямо на яхте, взбрызнув водой свои девичьи прелести. Однако не все поклонники по-достоинству оценили пикантные ракурсы брюнетки. Многим показалось, что пассия музыканта и шоумена специально «выставляется» и нарочито хвастает своим отдыхом, чтобы показать — «живу дорого-богато».

Фанаты посоветовали Диларе вспоминть о скромности, вылезти из джакузи и просушиться полотенцем.

Нашлись и те, кто похвалил красотку, уточнив, что в мокром купальнике и без макияжа она похожа на сказочного персонажа — эльфа или русалочку, но с пометкой 18+.

«Водичка булькает в «ложбинке греха», «Груди плоские, на что тут смотреть?», «Когда девушку из Уфы вывезли за границу», «Еще бы корону нацепила, такое событие! В Дубай привезли», «Не могу с этой молодежи, лишь бы хвастаться! Скромнее надо быть», «Тоже мне событие, у всех уже есть деньги и каждый может слетать куда угодно», «Лишь бы выставляться», — пишут фолловеры.

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