«Дал же Бог талию!»: Брежнева в сверкающем топе цвета слоновой кости и джинсах вышла к новогоднему столу

В этом сезоне в моде единство и борьба противоположностей, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Одеваться в абсолютно едином стиле уже не актуально.

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Вот и Вера Брежнева предпочла выйти к новогоднему столу, примерив праздничный сверкающий топ оттенка слоновой кости и обычные джинсы.

«С Новым 2022 годом, мои прекрасные! Пусть он оправдает ваши ожидания! Но лучше не ждать, а полноценно жить уже сейчас!

Желаю вам, чтобы ваши заветные желания исполнялись, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были верны себе, шли за своим сердцем, ведь только оно знает дорогу.

Желаю вам быть автором своей следующей новой книги из 365 страниц. Которую вы начали писать уже сегодня!

Всем нам желаю окончания пандемии, открытия границ и мира.

Спасибо вам за поздравления! Ценю ваше внимание и заботу! Люблю! Идем дальше вместе», — пожелала она своим поклонникам.

Фолловеры Веры Брежневой были восхищены своей любимицей.

«Какая вы стройная, Вера», «Дал же Бог талию!», «Обожаю вас, столько прекрасных слов, спасибо», — написали люди в комментариях.

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