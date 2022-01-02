Выбрала актуальный принт: Каменских показала, в каком наряде отпраздновала Новый год

С наступлением года Тигра красотка решила не рисковать и отдала предпочтение трендовой расцветке.

Настя Каменских праздновала наступление нового года в кругу семьи, с мужем и мамой. Для домашней вечеринки в честь года Тигра звезда эстрады выбрала простое, но эффектное силуэтное платье на тонких лямках с актуальным принтом.

Исполнительница хитов «Чумачечая весна» и «Не пара» показала себя в образе своей онлайн-аудитории. Как всегда, красотка сделала это в излюбленной манере – в видео тикток-ролика, под музыку станцевав у елочки. В движении наряд раскрылся во всем своем великолепии – мерцание золотистой ткани придало праздничности всему видео.

А вот другая красотка Instagram, бывшая пассия Тимати Настя Решетова, почему-то отдала предпочтение черному наряду. Брюнетка облачилась в вечернее платье до пят, сделав акцент на откровенном декольте.

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