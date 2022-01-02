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Изменилась до неузнаваемости: дочь показала, как сейчас выглядит 79-летняя Вера Алентова

Актриса на восьмом десятке овдовела в прошлом году.

Изменилась до неузнаваемости: дочь показала, как сейчас выглядит 79-летняя Вера Алентова
Вера Алентова. Фото: Global Look Press

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова в свои 79 лет продолжает выходить на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором служит с 1965 года.

А вот на экранах уже не появляется. Поэтому увидеть, как сейчас выглядит актриса без грима и сценических костюмов, удается немногим.

Но дочь звезды Юлия Меньшова в наступившем году показала поклонникам маму. На восьмом десятке Вера Алентова выглядит прекрасно – стройная фигура, модный образ, но вот лицо изменилось до неузнаваемости. Возможно, отсутствие макияжа сказывается.

Вера Алентова стала неузнаваема. Фото: instagram.com/juliavmenshova/

Отметим, что в 2021 году Алентова похоронила мужа, режиссера Владимира Меньшова. Выдающийся кинодеятель ушел из жизни в середине лета в 81-летнем возрасте.

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