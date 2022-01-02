Какой конфуз! Сидя за праздничным столом, Рудова умудрилась сверкнуть грудью и трусиками одновременно

Актрису отвлекла Ольга Бузова, и девушка даже не заметила, как показала то, что должно быть скрыто.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова для встречи Нового года выбрала в компанию певицу Ольгу Бузову. Девушкам вдвоем было нескучно, судя по контенту: изобилие салатов, деликатесов и дорогое игристое приподнимали настроение.

Как выглядел стол на празднестве, Ольга Бузова сняла отдельно. И пока с включенной камерой комментировала блюда, Рудова расслабилась.

По всей видимости, актриса подумала, что не попадает в кадр, поэтому смело засветила вывалившуюся из топа грудь и трусики в мини-платье. А Бузова без зазрения совести запостила в микроблоге кадры с конфузом подруги.

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