Очень смело: Собчак показала, как выглядит ее лицо после новогодней ночи

Звезда не постеснялась отказаться от фильтров ради честного селфи.

Не все просыпаются наутро после новогодней ночи свежими, как огурчики. Даже Ксения Собчак. Звезда Интернета и телевидения продемонстрировала, каким стало ее лицо после празднования.

Ради честного селфи Ксения Анатольевна отказалась от ретуши. Кадр получился красноречивым, комментарии к которому явно излишни. «Без фильтров утром 1-го», — подписала фото Собчак, приправив фразу крепким словцом, характеризующим всю ситуацию.

А запустила своеобразный флешмоб блогер Анастасия Ивлеева. Девушка первой честно показала себя в безупречном мире Instagram после налакированных снимков с новогодней ночи. Подписчики пришли в восторг от смелости девушки и признались, что выглядят практически так же.

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