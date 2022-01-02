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Очень смело: Собчак показала, как выглядит ее лицо после новогодней ночи

Звезда не постеснялась отказаться от фильтров ради честного селфи.

Очень смело: Собчак показала, как выглядит ее лицо после новогодней ночи
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Не все просыпаются наутро после новогодней ночи свежими, как огурчики. Даже Ксения Собчак. Звезда Интернета и телевидения продемонстрировала, каким стало ее лицо после празднования.

Ради честного селфи Ксения Анатольевна отказалась от ретуши. Кадр получился красноречивым, комментарии к которому явно излишни. «Без фильтров утром 1-го», — подписала фото Собчак, приправив фразу крепким словцом, характеризующим всю ситуацию.

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

А запустила своеобразный флешмоб блогер Анастасия Ивлеева. Девушка первой честно показала себя в безупречном мире Instagram после налакированных снимков с новогодней ночи. Подписчики пришли в восторг от смелости девушки и признались, что выглядят практически так же.

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

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