Каролина Севастьянова в розовом бикини со стрингами возлежала на пляже, дразня упругими бедрами

Первый день нового года гимнастка отметила под палящим солнышком.

У многих первый день нового года проходит одинаково: у телевизора или холодильника с обилием оставшихся от застолья салатиков, которые хотелось бы доесть во что бы то ни стало. Но некоторые звезды не согласны с этой «традицией». И спешат завести свои привычки проводить 1 января иначе.

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Каролина Севастьянова, например, показала, как прошел ее первый день года. Она встретила 2022-й в шумной компании, а 1 января уже позировала на пляже Карибского моря, красиво расположившись на лежаке.

Гимнастка в розовом бикини со стрингами повернулась боком так, чтобы ее упругие ягодицы выглядели еще аппетитнее. Длинноногая красотка добилась своего: в комментариях подписчики начали петь оды ей и ее красоте.

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