«Каролина лучше!»: бывший муж Лорак встретил Новый год с новой возлюбленной

Звезда сцены Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, развелась с отцом своего ребенка, турком Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Но по сей день этот союз поклонники вспоминают как один из самых ярких в ее жизни.

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И когда мужчина сделал предложение своей новой пассии, многие восприняли новость в штыки. Ведь надежда на воссоединение Лорак и Налчаджиоглу у них теплилась, к тому же, у пары растет 10-летняя дочь София.

Однако, Новый год бывший муж Лорак встретил не с дочкой и экс-женой, а с новой невестой, визажистом Лилией. Они отпраздновали 2022-й в Киеве и на память запечатлелись у елки. Но многим подписчикам Налчаджиоглу это не очень понравилось, они принялись сравнивать ее с Лорак.

«Очень жаль, что не с Каролиной», «Каролина лучше!», «Ани Лорак лучше на много!», «До Каролины долеко», «Не понимаю ,как можно Каролину разлюбить?», «Таких как Лиля еще будет много, а вот Каролины нет», «Слов нет!!!Каролина супер!», — негодуют фолловеры.

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