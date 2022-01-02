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Папа просто млеет: Арзамасова показала, как трогательно Авербух нянчится с четырехмесячным сынишкой

Счастливый отец не мог сдержать эмоций при общении с малышом.

Папа просто млеет: Арзамасова показала, как трогательно Авербух нянчится с четырехмесячным сынишкой
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Актриса Елизавета Арзамасова встретила Новый год в новом статусе. Она впервые стала мамой четыре месяца назад, родив мужу Илье Авербуху сынишку Льва.

В праздник вся семья собралась за столом, чтобы проводить старый год и встретить новый. Пока женская половина семейства хлопотала на кухне, мужская в этом время наслаждалась обществом друг друга – Илья Авербух трогательно нянчился с малышом.

Арзамасова успела запечатлеть эти трепетные мгновения и показала подписчикам. Счастливый отец просто млеет под обаянием своего младшего наследника.

Старший тоже рядом. 17-летний Мартин от предыдущего брака фигуриста и Ирины Лобачевой давно живет с отцом, а на этот Новый год познакомил родителя со своей девушкой.

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