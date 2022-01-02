Когда есть что показать: Рудова в откровенном топе без низа потрясла «своими арбузами» под Бузову

В новогоднюю ночь Ольга Бузова и Наталья Рудова объединились и вместе отпраздновали 2022-й. Девушкам не было скучно, они хорошо подготовились, оформив квартиру, накрыв на стол, а также вооружились отличным настроением.

После боя курантов красотки пустились в пляс. Рудову даже не остановил ее откровенный наряд – топ декольте крест-накрест, снизу из которого выглядывал ее пышный бюст, и мини-юбка с драпировкой, норовившая превратиться в пояс.

Танцы подруги Ольга Бузова запечатлела на камеру. Она комментировала происходящее, а потом запела: «Танцуй под Бузову! Тряси своими арбузами». На что Наталья Рудова показала «цыганочку» бюстом по просьбе подруги.

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