Даже двухнедельный малыш праздновал: Нюша в Новый год нарядила всю семью одинаково

31-летняя певица Нюша в Дубае 14 декабря родила сына в одном из местных перинатальных центров. Семья осталась в Эмиратах и не спешит возвращаться в Россию. Здесь малыш растет и набирается сил, а все семейство заодно и праздновать успевает.
Новый год певица решила провести в одинаковых нарядах. В одинаковые клетчатые рубашки были наряжены все, даже двухнедельный малыш.
Семья певицы позировала для праздничного фото у елочки. Получилась настоящая новогодняя открытка из жаркого Дубая, которой артистка поделилась в микроблоге, поздравляя свою многомиллионную аудиторию.
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