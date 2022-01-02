Даже двухнедельный малыш праздновал: Нюша в Новый год нарядила всю семью одинаково

Певица в середине декабря стала мамой во второй раз.

31-летняя певица Нюша в Дубае 14 декабря родила сына в одном из местных перинатальных центров. Семья осталась в Эмиратах и не спешит возвращаться в Россию. Здесь малыш растет и набирается сил, а все семейство заодно и праздновать успевает.

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Новый год певица решила провести в одинаковых нарядах. В одинаковые клетчатые рубашки были наряжены все, даже двухнедельный малыш.

Семья певицы позировала для праздничного фото у елочки. Получилась настоящая новогодняя открытка из жаркого Дубая, которой артистка поделилась в микроблоге, поздравляя свою многомиллионную аудиторию.

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