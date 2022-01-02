Будет покруче, чем на городской площади: Галкин и Пугачева показали, как гремел их салют на всю деревню

В новогоднюю ночь звездному семейству не было смысла выезжать на главную елку – их праздник составил конкуренцию городской площади.

В новогоднюю ночь звездному семейству не было смысла выезжать на главную елку страны – их праздник составил конкуренцию городской площади.

Из-за пандемии во многих российских городах новогодняя ночь прошла без главного фейерверка на городской елке. Поэтому люди старались создать себе зрелищный праздник на улице своими силами.

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А Максим Галкин и Алла Пугачева смогли организовать грандиозный салют не только для себя, но и для всех жителей своей деревни Грязь, да что уж там – близлежащие села наверняка тоже насладились сказочным представлением в небе, ведь их фейерверк по масштабу ничем, пожалуй, не отличался от городского.

Галкин показал, как это было. Прекрасная половина праздновавших в замке не могла сдержать эмоций, то и дело срываясь на крик. Было слышно, как примадонна успокаивает всех, но в то же время сама вскрикивает от внезапных залпов.

Зрелище оказалось впечатляющим. Снимать фейерверк в замке Галкина и Пугачевой стали все. Стилист артистки Игорь Гуляев показал свои кадры отснятого представления.

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