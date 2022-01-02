Для главной ночи года: Каролина Севастьянова упаковала загорелые прелести в платье-бюстье с бахромой

В Новый год историк моды Александр Васильев рекомендовал выбирать наряды, которые позволяют моднице блистать. И олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова, будто прислушавшись к словам эксперта, выбрала платье, сделавшее ее центром вечеринки.

больше по теме Мамина принцесса с короной на голове: Юлия Липницкая нарядила годовалую дочку в пышное голубое платье с пайетками Праздник малышка отметила в сказочном образе.

Красавица-гимнастка встречать Новый год на Карибах решила в нейтральном оттенке экрю и выбрала платье с искрящейся бахромой из множества страз. Она облачилась в бюстье, эффектно подчеркнувшее ее загорелые прелести.

В свете огней на вечеринке в главную ночь года наряд позволил ей стать центром внимания, поскольку красиво искрился и переливался стразами. А чтобы на фото оказаться еще эффектнее, звезда спорта красиво подняла ножку.

Напомним, Каролина Севастьянова – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Она выиграла командное многоборье в 2012 году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!