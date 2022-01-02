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Для главной ночи года: Каролина Севастьянова упаковала загорелые прелести в платье-бюстье с бахромой

Олимпийская чемпионка выбрала миниатюрное эффектное одеяние, которое красиво мерцает в свете софитов.

Для главной ночи года: Каролина Севастьянова упаковала загорелые прелести в платье-бюстье с бахромой
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

В Новый год историк моды Александр Васильев рекомендовал выбирать наряды, которые позволяют моднице блистать. И олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова, будто прислушавшись к словам эксперта, выбрала платье, сделавшее ее центром вечеринки.

Красавица-гимнастка встречать Новый год на Карибах решила в нейтральном оттенке экрю и выбрала платье с искрящейся бахромой из множества страз. Она облачилась в бюстье, эффектно подчеркнувшее ее загорелые прелести.

В свете огней на вечеринке в главную ночь года наряд позволил ей стать центром внимания, поскольку красиво искрился и переливался стразами. А чтобы на фото оказаться еще эффектнее, звезда спорта красиво подняла ножку.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

Напомним, Каролина Севастьянова – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Она выиграла командное многоборье в 2012 году.

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