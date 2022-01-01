Мамина принцесса с короной на голове: Юлия Липницкая нарядила годовалую дочку в пышное голубое платье с пайетками

Уже второй Новый год самая молодая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая встречает в новом статусе – она мама трогательной малышки Каталины от коллеги по льду Владислава Тарасенко. Праздник семейство отметило весело, а подросшую дочурку фигуристка как следует нарядила.

У себя в Instagram Липницкая показала, какой образ был у дочурки на празднике. Мама нарядила кроху в нарядной платье с пайетками и пышной юбкой из фатина голубого цвета. «Принцесса», — подписала снимок Липницкая.

На голове у Каталины красовалась корона из мишуры, чтобы образ принцессы оказался завершенным до мелочей.

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