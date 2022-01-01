Пикантный кадр: Наталья Рудова как бы невзначай обнажила грудь, кокетливо развернувшись на фото

Актриса Наталья Рудова поделилась снимком авторства Ольги Бузовой.
Поющая телеведущая Ольга Бузова заявляла, что будет встречать Новый год одна. Но в какой-то момент к теледиве все же присоединилась ее звездная подруга, актриса Наталья Рудова.
В микроблогах красавиц есть видео, подтверждающее это обстоятельство. Рудова и Бузова, соблюдая традиции, загадывают желание, сжигают записку и пепел высыпают в бокал с шампанским.
Наталья Рудова для встречи Нового года облачилась в нюдовое платье, верх которого состоит из двух перемычек, едва прикрывающих грудь.
Ольга Бузова сделала пикантное фото подруги, на котором Рудова засветила грудь и пикантную складочку кожи под ней.
Судя по всему, Ольга Бузова осталась в восторге от кадра.
«Какой шикарный фотограф», — похвалила она себя в комментариях к посту Натальи Рудовой.
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