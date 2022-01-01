Камин в гирляндах, елка краше, чем в Кремле: как выглядит роскошная новогодняя гостиная Пугачевой в Грязи

К Примадонне на огонек заглянули: чета Юдашкиных, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, модельер Игорь Гуляев и Алина Редель.

Алла Пугачева с помпой отпраздновала Новый год в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Примадонна украсила особняк к приходу именитых гостей. На огонек к певице и шоумену Максиму Галкину заглянули близкие друзья: кум Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, чета Юдашкиных, Алена Редель и даже Игорь Гуляев, в чьих нарядах так любит щеголять Примадонна.

В замке Алла Борисовна накрыла сразу два стола. Один для легкого фуршета, а второй — для банкета. Сначала гости полакомились фруктами и ягодами, а уже после боя курантов и поздравления президента перешли в столовую, где попробовали горячие блюда, деликатесы и традиционные новогодние салатики.

Юлия Проскурякова показала в Instagram, как был украшен замок Примадонны к новогодней вечеринке. Роскошный камин в столовой весь сверкал в голубых гирляндах, а нарядную елочку можно было сравнить разве что с хвойной красавицей в Кремле. Даже двор особняка весь сверкал в огоньках. Поклонники гадали, сколько же Алла Борисовна будет платить за электричество зимой.

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