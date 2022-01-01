Для банкета и легкого фуршета: Пугачева накрыла в замке сразу два стола, которые ломились от яств

Сначала именитые гости Примадонны полакомились ягодами и фруктами, а потом после боя курантов насладились горячими блюдами в столовой.

Алла Пугачева не поскупилась на угощениях. В замке в новогоднюю ночь Примадонна накрыла сразу два стола — один для легкого фуршета, на котором подавались фрукты, ягоды — голубика и малина, а также сладости, ну а второй — для фуршета.

После боя курантов именитые гости, пресыщенные утонченными закусками и игристыми напитками, перешли в столовую за сервированный стол. Позже уже после поздравления президента все смогли попробовать горячие блюда, салатики и деликатесы. Примадонна постаралась на славу, составляя меню, чтобы раскормить даже самых придирчивых гурманов. Все столы в замке ломились от яств.

Ну а после сытного ужина вся честная компания вывалилась во двор особняка, чтобы полюбоваться на салют. И, так сказать, «растрясти» салаты с майонезом. Для десерта нужно было нагулять аппетит. А на свежем воздухе морозной ночью каждый мечтал о чашечке крепкого чая с чабрецом, мятой и имбирем.

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