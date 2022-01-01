«Вы меня приподняли, конечно»: Тимур Родригез первым догадался, кто прячется в костюме Новогоднего зайца на шоу «Маска»

У жюри «Новогодней Маски» на НТВ была масса вариантов по поводу того, кто выступает в костюме Новогоднего зайца.

Выдвигались предположения о том, что это может быть Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Олег Газманов, Влад Сташевский, Тимати, Денис Клявер.

Самый проницательный член жюри Тимур Родригез заподозрил, что под маской Новогоднего зайца прячется актер и телеведущий Александр Олешко. И оказался прав!

«Вы меня приподняли, конечно, от Газманова…. Что нас связывает с Газмановым? И его и меня дома зовут Олежка», — пошутил Александр Олешко.

Тимур Родригез заявил, что Александр Олешко идеально подходит для шоу «Маска» и выразил сожаление, что Олешко не сможет участвовать в третьем сезоне проекта, который стартует в феврале. Но тут вмешался Филипп Киркоров.

Председатель судейской коллегии сказал, что в «Маске» возможно все. И участие Олешко в новогодней программе вовсе не значит, что ему нельзя быть участником нового сезона «Маски».

Александр Олешко дал понять, что был бы не против попробовать свои силы в проекте.

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