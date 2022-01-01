Умерла режиссер мультфильмов про Лунтика и Барбоскиных, 49-летняя Галина Воропай

Умерла известный режиссер-мультипликатор Галина Воропай. На момент смерти ей было всего 49 лет. Причины смерти, а также дата и место прощания пока не сообщаются.

О кончине Галины Воропай стало известно от коллег Галины Владимировны по кафедре режиссуры анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! – говорится в сообщении официальной группы кафедры ВКонтакте. — Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!»

Как уточняет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», Галина Воропай с 2003 года была сотрудником студии анимации «Мельница».

Мультфильмы, которые она создала в качестве режиссера, знают и любят дети всей страны. Это «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Смешарики». Галина Воропай также участвовала в работе над созданием анимационных фильмов «Сказка про Федота-стрельца» и «Алеша Попович и Тугарин Змей».

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