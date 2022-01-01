А каре весьма сексуально! Ходченкова в мерцающем наряде с рукавами-крыльями трепетно развалилась на лестнице

Звезда отметила Новый год в неожиданном образе.

Светлана Ходченкова облачилась на Новый год в яркий и необычный наряд. Актриса примерила облегающий комбинезон из серебристой мерцающей ткани с рукавами-крыльями.

Образ артистка завершила красивыми туфельками на высокой шпильке, а также париком с сними волосами и стрижкой каре.

В этом стайле Светлана Ходченкова запечатлелась на лестнице, эротично развалившись на ней.

«Шикарная!», «Вы очень сексуальны», «Фигура нереальная», «Ну какая роскошная! Просто слов нет!», «Прелесть! Мальвинка!», «Сначала подумала, что это Настя Ивлеева», — написали в комментариях подписчики Ходченковой, увидев кадры в ее микроблоге.

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