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А каре весьма сексуально! Ходченкова в мерцающем наряде с рукавами-крыльями трепетно развалилась на лестнице

Звезда отметила Новый год в неожиданном образе.

А каре весьма сексуально! Ходченкова в мерцающем наряде с рукавами-крыльями трепетно развалилась на лестнице
Светлана Ходченкова. Фото: Globallookpress.com

Светлана Ходченкова облачилась на Новый год в яркий и необычный наряд. Актриса примерила облегающий комбинезон из серебристой мерцающей ткани с рукавами-крыльями.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Образ артистка завершила красивыми туфельками на высокой шпильке, а также париком с сними волосами и стрижкой каре.

В этом стайле Светлана Ходченкова запечатлелась на лестнице, эротично развалившись на ней.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

«Шикарная!», «Вы очень сексуальны», «Фигура нереальная», «Ну какая роскошная! Просто слов нет!», «Прелесть! Мальвинка!», «Сначала подумала, что это Настя Ивлеева», — написали в комментариях подписчики Ходченковой, увидев кадры в ее микроблоге.

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