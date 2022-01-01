Домашний Новый год: Топурия нарядила дочь в кукольное платье с многослойной фатиновой юбкой

Кети Топурия не скрыла от публики просьбы дочки Оливии, обращенные к Деду Морозу.

Кети Топурия отметила Новый год в кругу своих близких: с мужем Львом Деньговым, дочкой Оливией и сыночком Адамом.

Несмотря на кулуарность праздника, звезда постаралась создать на нем торжественную атмосферу. Свою дочь Оливию она нарядила в нарядное кукольное платье нежного персикового оттенка с многослойной юбочкой из фатина и рукавами-воланами.

Наследница Кети Топурии рассказала, что попросила у Деда Мороза самого маленького котенка в мире или сто слаймов.

На утро Кети Топурия все-таки покинула Москву частным самолетом. Звезда рассказала, что отправилась в отпуск, а вот свое направление она пока не стала раскрывать.

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