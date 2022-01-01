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«Ну, е мое! Не фига себе. Обалдеть»: Лариса Долина лишилась дара речи, увидев, кто выступал в костюме часов в «Маске»

Члены жюри «Новогодней Маски» были в шоке, когда разоблачили Часы.

«Ну, е мое! Не фига себе. Обалдеть»: Лариса Долина лишилась дара речи, увидев, кто выступал в костюме часов в «Маске»
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Все, как один, члены жюри «Новогодней Маски» на НТВ раскрыли рты от неожиданности. Увидеть этого человека они ожидали меньше всего.

Версий по поводу того, кто выступает в маске часов было много, но ни одной правильной.

На сцене стоял легендарный спортсмен, хоккеист Вячеслав Фетисов.

«Лариса, как же ты меня не узнала, дорогая!» — обратился он к Долиной.

«Ну е-мое! Не фига себе. Обалдеть! – Лариса Долина лишилась дара речи. — Тебе так удалось себя спрятать, что и близко версий не было. Ты нас запутал на славу!»

«Я наслушался много всего. Прикольно это все. Но рад, что рисковал», — признался Вячеслав Фетисов.

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов
Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов стал участником шоу «Маска». Фото: кадр передачи «Новогодняя Маска»

В том, что она удивлена и сражена наповал, призналась и певица Валерия. А председатель судейской коллегии Филипп Киркоров заявил, что год, который начался с такого сюрприза, точно будет счастливым.

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«Маска»Вячеслав ФетисовКанал НТВЛариса ДолинаШоу «Новогодняя маска»