«Лежал на полу и весь был покрыт сажей»: приемный отец Дани Милохина спас соседа из огня

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев спас своего соседа из горящего дома. Он давно работает командиром пожарной части в станице Гостагаевской под Анапой и выполнял свои прямые обязанности, прибыв на вызов.

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«В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий Тюленев обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей», — процитировал спасателей издание kuban.kp.ru.

Мужчина потерял сознание, надышавшись дымом. На воздухе ему стало лучше. Папа Дани Милохина не считает свой поступок подвигом, корреспондентам он скромно сказал, что выполнял свой долг.

Напомним, Даня Милохин был приемным ребенком в семье Тюленева, где воспитывалось пять своих детей и трое – из детского дома. Вместе со звездой TikTok у них также рос его брат Илья.

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