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Тапки в стороны! Асмус показала «первоянварскую» дочь, уснувшую прямо на полу у кровати

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова была облачена в розовую пижаму.

Тапки в стороны! Асмус показала «первоянварскую» дочь, уснувшую прямо на полу у кровати
Кристина Асмус с дочкой. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Утро 1 января выдалось не у всех бодрым и веселым. Настя Ивлеева и Ксения Бородина позабавили своих поклонников фотографиями, сделанными сразу после пробуждения без прикрас. Звезды выставили кадры без фильтра и обработки в личных блогах.

Кристина Асмус ограничилась снимком своей дочки Насти от экс-мужа Гарика Харламова. На обнародованной фотографии наследница артистов запечатлена спящей прямо на полу возле кровати, с разбросанными по сторонам тапками.

Настя поджала ножки и уткнулась личиком прямо в плитку, на ней надета пижамка розового цвета.

Настя Харламова.
Настя Харламова. Фото: instagram.com/asmuskristina/

«Все по плану. Вы как там?» — подписала снимок Кристина Асмус.

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асмусКристина АсмусНастя ХарламоваНовый год