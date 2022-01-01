Тапки в стороны! Асмус показала «первоянварскую» дочь, уснувшую прямо на полу у кровати

Утро 1 января выдалось не у всех бодрым и веселым. Настя Ивлеева и Ксения Бородина позабавили своих поклонников фотографиями, сделанными сразу после пробуждения без прикрас. Звезды выставили кадры без фильтра и обработки в личных блогах.
Кристина Асмус ограничилась снимком своей дочки Насти от экс-мужа Гарика Харламова. На обнародованной фотографии наследница артистов запечатлена спящей прямо на полу возле кровати, с разбросанными по сторонам тапками.
Настя поджала ножки и уткнулась личиком прямо в плитку, на ней надета пижамка розового цвета.
«Все по плану. Вы как там?» — подписала снимок Кристина Асмус.
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