«С новым годом, семейка!»: Гуляев исподтишка подловил, как 72-летняя Пугачева в мехах милуется с Галкиным после фейерверка

Дизайнер Игорь Гуляев поделился в Storeis микроблога кадрами с празднования Нового года в деревне у Примадонны.

Алла Пугачева устроила фуршет, а следом и пышный банкет в замке в деревне Грязь. Среди звездных гостей в особняке Примадонны были замечены: чета Юдашкиных, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Алиной Редель и многие другие.

После танцев, боя курантов, сытного ужина и поздравления президента вся честная компания вывалилась во двор, полюбоваться салютом. Внучка Примадонны девятилетняя Клавдия не отходила от именитой бабушки ни на шаг. К маме льнули и двойняшки Гарри и Лиза — они замерзли на студеном воздухе и хотели спать.

После фейерверка модельер Игорь Гуляев подошел к Максиму и Алле, «подловив», как они тайком миловались среди гостей. Примадонна прижалась к мужу, показывая, что у них в семье царит полная гармония.

«С новым годом, семейка!» — поздравил Максима и Аллу модельер. «С новым годом! Семейного благополучия», — обратилась к поклонникам певица. «Это что видео?? С новым годом», — вторил жене шоумен.

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