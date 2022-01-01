Мама и дочь в золотом, папа в простом: Татьяна Навка в роскошном платье предстала рядом с мужем и малышкой Надей

Прославленная спортсменка Татьяна Навка и ее семья поздравили поклонников с Новым годом.

С самого утра первого января микроблоги звезд наполняются милыми фотографиями, на которых знаменитости предстают в окружении своих самых близких людей.

Таким же атмосферным снимком поделилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Она разместила в микроблоге кадр, на котором предстала с мужем Дмитрием Песковым и младшей дочкой Надей.

Татьяна Навка и ее наследница облачены в шикарные платья цвета расплавленного золота. А отец семейства предстал в джемпере цвета марсала и серых брюках.

«В начале года принято подводить итоги предыдущего, подсчитывать взлеты и падения, делать выводы и гордо идти в год, оставляя все старое, ненужное и негативное в старом. А мне ближе немного другой подход — делая выводы, с благодарностью принимать и отпускать все плохое, что было, и в новый год идти уже с надеждой и верой в следующий, еще более прекрасный год! Так вот, пусть в ваших домах в этом году будет царить любовь, взаимопонимание, здоровье и счастье! Пусть год тигра воплотит ваши самые смелые и давние желания! Мои дорогие, с Новым 2022 годом!» — написала под фото Татьяна Навка.

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