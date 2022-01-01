Умер известный волейболист и тренер, 52-летний Вадим Хамутцких

31 декабря умер бывший волейболист клуба «Белогорье» и сборной России, трехкратный призер Олимпиады Вадим Хамутцких. Ему было всего 52 года.

О смерти известного спортсмена и тренера на своей официальной странице в Instagram сообщила пресс-служба клуба «Белогорье».

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«Ужасные новости для всех нас. 31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека – Вадима Анатольевича Хамутцких.

Вадим Анатольевич долгое время защищал цвета нашего клуба и сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб «Белогорье» выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича», — говорится в сообщение.

Как отмечает kp.sports.ru, Вадим Хамутцких за свою карьеру выигрывал серебро на Олимпиаде в Сиднее-2000 и бронзу на двух следующих играх — в Афинах-2004 и Пекине-2008. В разное время с командой России он был вторым на ЧМ-2002, вторым на ЧЕ-1999 и 2007 годов, третьим на ЧЕ-2001 и 2003. В составе сборной он выиграл Кубок мира 1999 и серебро турнира в 2007 году. Кроме того, семь раз выигрывал чемпионат России.

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