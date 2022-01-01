Лежит в люльке и мамочке улыбается: Арзамасова «подловила» малютку-сына Левушку в «новогодних» ползунках

Актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась трогательными кадрами с подросшим малышом.

Лиза Арзамасова растрогала поклонников трогательными кадрами в Instagram. Актриса из ситкома «Папины дочки» запечатлела малютку-сына в «новогодних» ползунках.

Этот зимний праздник стал для сынишки Елизаветы первым важным событием. Арзамасова «подловила» малыша в его люльке. Увидев свою мамочку Левушка сразу заулыбался, кокетливо моргая большими карими глазками с пушистыми ресничками.

Сынишка 48-летнего постановщика ледовых шоу растет не по дням, а по часам.

Поклонники подметили, что Левушка как две капли воды похож на свою звездную мамочку. Кстати, у хореографа Ильи Авербуха есть старший 17-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.

«С Новым годом, Люююююди! Дорогие! Пусть он будет ясным (во всех смыслах этого слова) и очень-очень добрым!» — отметила Лиза.

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