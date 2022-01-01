«Как в нем ходить?»: пассия Тимати вышла покорять Дубай в платье типа «юбку потеряла»

Саша Дони, 19-летняя пассия Тимати, отметила этот Новый год в Дубае.

«Сейчас у меня такой трепет что я реально из себя не могу выдавить душераздирающую речь. Но мне точно есть что сказать… Я в шоке с этого года от и до», — написала модель в личном блоге.

Ранее она говорила подписчикам, что впечатлена Тимати по множеству параметров. Тем не менее, фотографиями из Арабских Эмиратов она делится только своими и подруги.

В Instagram блондинка показала свой новогодний лук, который представлял собой невесомые босоножки и столь же символическое платье, которое с трудом прикрывало ее пятую точку.

«Платье для фото ок, а дальше, как в нем ходить? Покажите нам его, сидя на стуле», «Юбку потеряла», «Это платье или топ?» — написали в комментариях фолловеры.

Многие подписчики также оценили привлекательность Саши Дони. «Боже мой, у меня глаза ослепли от такой красоты», «Я дар речи потеряла от этой красоты! Вы вообще реальная?», «Шикарная», — написали люди.

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