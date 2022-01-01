Малышке годик: внучка Валерии нарядилась в костюм тигренка вместе с папой, порадовав бабушку

Для семьи певицы Валерии Новый год стал двойным праздником, ведь 1 января 2021 года сын звезды Арсений Шульгин впервые стал папой. Его жена Лиана родила малышку Селин, сделав артистку бабушкой.
Для настроения праздника сын Валерии нарядился с дочкой в карнавальные костюмы тигров, растрогав своих близких этим милым видом.
«Мои тигрята», — отметилась в комментариях личного блога Лиана Шульгина
«Солнце наше, радость бесконечная, счастье безграничное. Как здорово, что она появилась в нашей жизни. Спасибо нашим деткам за такой драгоценный подарок», — написала про внучку Валерия.
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