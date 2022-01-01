Ну чем не Снегурочка? 43-летняя Пегова в пуховике-дутике и валенках встретила Новый год в сугробе

Если актриса и замерзла, то виду она не подала.

Буквально на днях Ирина Пегова вместе с Натальей Рудовой блистала в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. В кадре актриса щегольнула изящным платьем с красивой линией декольте. Экс-жена Дмитрия Орлова отдала предпочтение классическому наряду цвета электрик в голливудском стиле.

А вот Новый год Пегова встретила в сугробе. После застолья актриса вышла на свежий воздух, окунувшись в снег.

Ирина потопталась в пушистых холмиках, натянув валенки. А пуховик-дутик согревал звездную блондинку лучше, чем любая шубка.

Поклонникам Ирина Пегова напомнила Снегурочку, которая бродит по лесу без Деда Мороза в зимнюю стужу. Если актриса и замерзла, то виду она не подала. Ирина поздравила фанатов с Новым годом, пожелав им счастья и крепкого здоровья.

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