Нежный образ: Маликова вслед за Барановской выбрала платье с трендовыми перьями марабу

В этом сезоне пушистые аксессуары и украшения очень актуальны.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала поклонникам, в каком платье она встретила Новый год. Наследница артиста выбрала белый наряд по фигуре, украшенный в области шеи перьями марабу.

Отметим, что перья марабу – это тренд сезона. Его уже поддержала Юлия Барановская, которая появилась на шоу «Модный приговор» в шоколадном платье с вертикальной оторочкой в виде перьев.

Вслед за ней на белорусском «Х-Факторе» предстала в перьях и Ольга Бузова, где она выполняла роль наставника у начинающих артистов. Звезда облачилась в белоснежное платье с перьевым веером в области шеи, а голову венчала жемчужным украшением.

О моде на перья ранее рассказал стилист и ведущий Александр Рогов. Теперь эти пушистые украшения можно увидеть не только на праздничных нарядах, но и в повседневных образах.

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