А про Карпович забыл? Прилучный променял романтический уикенд на каникулы с детьми от Муцениеце

После развода с Агатой Муцениеце «мажор» Павел Прилучный недолго тосковал в одиночестве. Он тут же закрутил роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Правда, свои чувства парочка тщательно скрывала от поклонников и прессы. Однако в СМИ попали летние кадры Павла на курорте. На морях он отдыхал с Мирославой и двумя детьми от Муцениеце — сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Однако в свежем интервью «мажор» не стал упоминать Карпович, говоря о планах на Новый год. Оказывается, бывший муж Агаты Муцениеце собирается провести праздничные каникулы в компании мамы и своих детей. А где в это время будет Мирослава? Непонятно.

Дети уже заказали отцу кучу подарков. И конечно же, Павел поспешил исполнить все мечты своих малышей. В наследниках, особенно в дочурке Мийе, «мажор» души не чает.

«Я буду отмечать 2022-й с мамой, а дети приедут 2 января, и мы вместе обязательно опять весело встретим Новый год. Они подросли, стали большими, умными, рассудительными», — отметил Павел Прилучный в беседе с «Вокруг ТВ».

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