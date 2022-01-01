Батрутдинов в костюме тигра лизнул руку Бузовой, которая едва не потеряла от страха сознание

Шоумен Тимур Батрутдинов в эфире «Все против Comedy» на канале ТНТ лизнул руку своей близкой подруге певице Ольге Бузовой, которая от страха едва не лишилась чувств.

Отметим, что дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные жестоко разыграли певицу. Они привели тигра на шоу. Бузовой завязали глаза, а после этого тигра увели. Звезда стала петь свой хит. В этот момент рядом с ней в костюме тигра появился Тимур Батрутдинов. Он стал ползать вокруг Бузовой.

«А теперь смертельный трюк», — сказал в какой-то момент Эдгард Запашный.

В этот момент Батрутдинов положил «лапы» на плечи Бузовой. Звезда от страха потеряла равновесие и упала. В конце Тимур Батрутдинов взял Ольгу Бузову на руки. Телеведущей сняли маску, и она увидела родное лицо.

«Реально, девиз никогда ничего не бойся не сработал. Тимур, наконец-то ты менял лизнул. Даже я так никогда не радовалась Батрутдинову». Ольга Бузова

Напомним, что в новогоднем выпуске против друг друга сражались звезды Comedy Club с одной стороны. Он противостояли певцы, актеры, блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.

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